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Жительница кузбасского города подверглась нападению коров

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Крупный рогатый скот напал на женщину в одном из городов Кемеровской области.

Сегодня, 16 мая, в социальных сетях появилось сообщение о том, что на жительницу Мысков напали коровы, гулявшие по городу без присмотра. Судя по кадрам, снятым очевидцами, животные опрокинули горожанку на землю и атаковали ее рогами.


Позднее глава Мысков Евгений Тимофеев заявил, что со среды коровы, которые будут замечены на общественных территориях, подлежат задержанию. Владельцы смогут получить свое животное назад лишь после того, как выплатят штраф.

‒ Поводом для принятия такого решения послужил недавний случай, когда коровы напали на проходящих мимо людей, ‒ сообщают в пресс-службе администрации города.

Специалисты также отметили, что сейчас этим случаем занимаются правоохранители. Хозяйке животных грозит уголовная ответственность.

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