Жительница Кузбасса забила соперницу топором

Инцидент произошел в августе 2021 года в Белове. В гости к 33-летней местной жительнице пришла знакомая. Женщины начали распивать алкогольные напитки и в ходе застолья заговорили о том, что бывший возлюбленный гостьи проживает с беловчанкой. Приятельница начала предъявлять хозяйке дома претензии и оскорблять, что разозлило женщину. Беловчанка взяла топор и нанесла им несколько ударов по голове соперницы. Потерпевшая скончалась на месте.

Правоохранителей вызвал брат злоумышленницы, который вернулся домой во время инцидента. В отношении ранее судимой женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемая сотрудничала со следствием и признала вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.