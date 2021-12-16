Жительница Кузбасса забила соперницу топором

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении молодой женщины из кузбасского города. Ее обвиняют в убийстве.

Инцидент произошел в августе 2021 года в Белове. В гости к 33-летней местной жительнице пришла знакомая. Женщины начали распивать алкогольные напитки и в ходе застолья заговорили о том, что бывший возлюбленный гостьи проживает с беловчанкой. Приятельница начала предъявлять хозяйке дома претензии и оскорблять, что разозлило женщину. Беловчанка взяла топор и нанесла им несколько ударов по голове соперницы. Потерпевшая скончалась на месте.


Правоохранителей вызвал брат злоумышленницы, который вернулся домой во время инцидента. В отношении ранее судимой женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемая сотрудничала со следствием и признала вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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