В соцсетях очевидцы указали, что ситуация произошла во дворе дома 14 на улице Павлова в Юрге. Сообщается, что скорая не могла проехать по узкому проезду в течение долгого времени. Помехой на пути у кареты медиков стала черная иномарка, за рулем которой находилась женщина, она отказалась освободить путь врачам и до последнего стояла на месте.

На участок прибыли инспекторы ДПС. Однако сотрудники правоохранительных органов не смогли убедить автомобилистку в неправоте: та продолжила отстаивать свою позицию. В итоге скорая из-за упрямства владелицы транспорта была вынуждена сдать назад и поехать другим путем.

Комментаторы предположили, что произошла поломка KIA Rio и поэтому легковушка не имела возможности освободить проезд. К такому выводу горожане пришли из-за вида включенного сигнала "аварийка" у машины. Но версия оказалась несостоятельной поскольку после разрешения инцидента иномарка спокойно поехала вперед.

Сейчас упрямой горожанке грозит штраф до 5 000 рублей или лишение прав до года.