Жительница Кузбасса за рулем черной иномарки перекрыла дорогу "скорой"

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Автомобиль не позволил машине скорой помощи с включенными мигалками проехать по двору в кузбасском городе. Видео инцидента появилось в Сети.

В соцсетях очевидцы указали, что ситуация произошла во дворе дома 14 на улице Павлова в Юрге. Сообщается, что скорая не могла проехать по узкому проезду в течение долгого времени. Помехой на пути у кареты медиков стала черная иномарка, за рулем которой находилась женщина, она отказалась освободить путь врачам и до последнего стояла на месте.


На участок прибыли инспекторы ДПС. Однако сотрудники правоохранительных органов не смогли убедить автомобилистку в неправоте: та продолжила отстаивать свою позицию. В итоге скорая из-за упрямства владелицы транспорта была вынуждена сдать назад и поехать другим путем.


Комментаторы предположили, что произошла поломка KIA Rio и поэтому легковушка не имела возможности освободить проезд. К такому выводу горожане пришли из-за вида включенного сигнала "аварийка" у машины. Но версия оказалась несостоятельной поскольку после разрешения инцидента иномарка спокойно поехала вперед.


Сейчас упрямой горожанке грозит штраф до 5 000 рублей или лишение прав до года.

Фото: ЧП | Инцидент Ленинск-Кузнецкий/Полысаево

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