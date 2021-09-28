Жительница Кузбасса возмутилась состоянием памятника погибшим воинам

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Фото:  

Жительница Киселевска сообщила о частичном разрушении известного городского памятника.

Памятник "Скорбящая мать", расположенный в Киселевске, находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом в социальных сетях сообщила одна из местных жительниц, сопроводив информацию снимком.


На фотографии видно, что облицовка памятника частично отсутствует, а на уцелевшей плитке красками нанесена некая надпись.


Напомним, что данный памятник, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, был открыт в 1968 году в память о жителях Киселевска, павших за родину во время Великой Отечественной войны.

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