Жительница Кузбасса возмутилась состоянием памятника погибшим воинам

Памятник "Скорбящая мать", расположенный в Киселевске, находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом в социальных сетях сообщила одна из местных жительниц, сопроводив информацию снимком.

На фотографии видно, что облицовка памятника частично отсутствует, а на уцелевшей плитке красками нанесена некая надпись.

Напомним, что данный памятник, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, был открыт в 1968 году в память о жителях Киселевска, павших за родину во время Великой Отечественной войны.