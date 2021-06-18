Минувшей зимой в феврале месяце кемеровчанка не дождалась пенсионных выплат. Тогда она направилась в Пенсионный фонд, где потребовала от сотрудников разъяснения ситуации. Однако в государственном учреждении сообщили, что заявительница погибла в ноябре 2020 года.

Для уточнения обстоятельств в дело вмешалась прокуратура. Сотрудникам ведомства удалось установить, что в одном из городских общежитий умерла неизвестная женщина, а в комнате с телом находилась банковская карта на имя пенсионерки. По этой причине была установлена ее смерть и

ЗАГСом выдано свидетельство о смерти.

Дело с требованием аннулировать документы было передано в суд. Кроме того, в ходе проверки удалось установить, что стражи порядка в полном объеме не провели проверочные мероприятия. По результатам три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.