Жительница Кузбасса восстановилась в правах после "смерти"

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Пожилая жительница кузбасской столицы не получила выплаты за февраль 2021 года. За разъяснением причин она обратилась в Пенсионный фонд, где узнала о своей "смерти".

Минувшей зимой в феврале месяце кемеровчанка не дождалась пенсионных выплат. Тогда она направилась в Пенсионный фонд, где потребовала от сотрудников разъяснения ситуации. Однако в государственном учреждении сообщили, что заявительница погибла в ноябре 2020 года.


Для уточнения обстоятельств в дело вмешалась прокуратура. Сотрудникам ведомства удалось установить, что в одном из городских общежитий умерла неизвестная женщина, а в комнате с телом находилась банковская карта на имя пенсионерки. По этой причине была установлена ее смерть и

ЗАГСом выдано свидетельство о смерти.


Дело с требованием аннулировать документы было передано в суд. Кроме того, в ходе проверки удалось установить, что стражи порядка в полном объеме не провели проверочные мероприятия. По результатам три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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