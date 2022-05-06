Жительница Кузбасса вернула себе должность охранника через суд

Беловчанка трудилась в одной из частных охранных организаций. Работодатель уволил женщину, объяснив это тем, что она якобы прогуляла работу. Однако на самом деле сотрудница занималась переоформлением лицензии на частную охранную деятельность.

Суд признал увольнение незаконным и обязал организацию восстановить беловчанку на работе. С руководителем организации провели беседу о последствиях неисполнения судебного решения, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Женщина была восстановлена в должности.