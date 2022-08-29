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Жительница Кузбасса в синем халате исчезла в минувшие выходные

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По информации волонтеров ПСО "Лиза Алерт", в Кузбассе затерялась 56-летняя женщина, которая пропала в синем халате. Она может нуждаться в помощи медработников.

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" опубликовали ориентировку на поиски 56-летней Ирины Борисовны Шеховцевой (Мищук), которая может находиться в пгт Краснобродский Беловского района, а также в поселке Трудоармейский Прокопьевского района Кемеровской области. Отмечается, что ее местонахождение неизвестно с 27 августа.


Приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серые. В день исчезновения была одета в синий халат и бежевые шлепанцы. Женщина нуждается в медицинской помощи.


Если вам что-либо известно о том, где Ирина находится сейчас, то сообщите полезные сведения поисковикам по номерам: 8 (800) 700-54-52 или же 112. Требуется помощь добровольцев.

Фото: ВКонтакте / ПСО "Лиза Алерт"

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