Жительница Кузбасса в фиолетовой шапке пропала после похода в лес

Поисковики отряда "Лиза Алерт" сообщили в соцсетях об исчезновении Боровковой Нины Дмитриевны 1954 года рождения, проживающей в деревне Инюшка Беловского района. Отмечается, что женщина 21 мая ушла в лес и с того времени информации о ее месте пребывания нет.

Приметы горожанки: рост 172 см, худощавое телосложение, темно-русые с сединой волосы, зеленые глаза. Также на ней были надеты предположительно синяя куртка, черные брюки, коричневые сапоги, фиолетовая шапка.

Всех, кто владеет сведениями о возможном местонахождении пропавшей, волонтеры просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.