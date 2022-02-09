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Жительница Кузбасса устроила "скандал" с властями из-за трех сантиметров

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Фото:  

Жительнице кузбасского города не хватило трех сантиметров, чтобы ощутить свою безопасность на лестнице.

В Сети жительница Анжеро-Судженска разместила жалобу на опасную лестницу, которая угрожает жизни и здоровью прохожих у подъезда жилого дома по улице Шевченко, 1. Осторожная горожанка добавила, что особенно пугают железные уголки на ступеньках, ширина которых около 24 см, при том, что в норме она должна составлять 27-30 см.


Взбудораженная недостатком сантиметров гражданка уверена, что подобная точность необходима, чтобы человек мог опереться подошвой на всю конструкцию, а его нога при этом не свисала. Судя по прикрепленным фото, автор подошла к проблеме с линейкой.


Администратор сервиса в официальном ответе сообщил, что для проведения переустройства крыльца необходимы дополнительные финансы. За чей счет будут меняться ступени станет известно на внеочередном общем собрании собственников помещения многоквартирного дома.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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