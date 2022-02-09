В Сети жительница Анжеро-Судженска разместила жалобу на опасную лестницу, которая угрожает жизни и здоровью прохожих у подъезда жилого дома по улице Шевченко, 1. Осторожная горожанка добавила, что особенно пугают железные уголки на ступеньках, ширина которых около 24 см, при том, что в норме она должна составлять 27-30 см.

Взбудораженная недостатком сантиметров гражданка уверена, что подобная точность необходима, чтобы человек мог опереться подошвой на всю конструкцию, а его нога при этом не свисала. Судя по прикрепленным фото, автор подошла к проблеме с линейкой.

Администратор сервиса в официальном ответе сообщил, что для проведения переустройства крыльца необходимы дополнительные финансы. За чей счет будут меняться ступени станет известно на внеочередном общем собрании собственников помещения многоквартирного дома.