Жительница Кузбасса умолчала о лишении родительских прав ради получения "коронавирусной" выплаты

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Надзорный орган уличил прокопчанку в мошенничестве при получении социальных выплат на ребенка. Женщина, оформляя документы, скрыла то, что ранее была лишена прав на него.

Прокуратуре удалось установить, что совершено преступление было в 2020 году. Тогда же обвиняема при оформлении документов на выплату на ребенка умолчала о том, что ранее была лишена родительских прав.

- <…> получила ежемесячные и единовременную выплату на ребенка в размере 30 тыс. руб., установленные Указами Президента РФ в период распространения новой коронавирусной инфекции, - уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Однако, как отметили в ведомстве, лица, лишенные родительских прав, не имеют права на меры социальной поддержки.


По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо недостоверных сведений).


Расследованное дело было направлено прокурору города, который утвердил обвинительный акт и перенаправил материалы на рассмотрение в суд.

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