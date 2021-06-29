Прокуратуре удалось установить, что совершено преступление было в 2020 году. Тогда же обвиняема при оформлении документов на выплату на ребенка умолчала о том, что ранее была лишена родительских прав.

- <…> получила ежемесячные и единовременную выплату на ребенка в размере 30 тыс. руб., установленные Указами Президента РФ в период распространения новой коронавирусной инфекции, - уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Однако, как отметили в ведомстве, лица, лишенные родительских прав, не имеют права на меры социальной поддержки.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо недостоверных сведений).

Расследованное дело было направлено прокурору города, который утвердил обвинительный акт и перенаправил материалы на рассмотрение в суд.