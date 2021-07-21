Жительница Кузбасса указала властям на "мусорку" в кабине биотуалетов

0
Фото:  

Состояние общественных туалетов на улицах кузбасского города возмутило свидетельницу на столько, что она решила указать на проблему властям в Сети.

Сообщение от жительницы города Березовский появилось на электронной платформе "Кузбасс Онлайн". Возмущенная женщина в тексте обращения указала властям на городские общественные туалеты, которые, с ее слов, выглядят по подобию "мусорки".


Кроме того автора возмутили и длинные очереди в места для выполнения естественных нужд.

У нас же в центре установлен биотуалет для этих нужд. Я обрадовалась, что он открыт. Но моя радость была не долгой. Я не поняла, это мусорка какая-то или склад. В общем, туалетов у нас в городе общественных нет. А потом из всех кустов пахнет, заявила горожанка.

Также к публикации были прикреплены фотографии обсуждаемого объекта, из которых следует, что туалет заполонен мусором и мешками с отходами.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27268

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined