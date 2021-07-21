Сообщение от жительницы города Березовский появилось на электронной платформе "Кузбасс Онлайн". Возмущенная женщина в тексте обращения указала властям на городские общественные туалеты, которые, с ее слов, выглядят по подобию "мусорки".

Кроме того автора возмутили и длинные очереди в места для выполнения естественных нужд.

– У нас же в центре установлен биотуалет для этих нужд. Я обрадовалась, что он открыт. Но моя радость была не долгой. Я не поняла, это мусорка какая-то или склад. В общем, туалетов у нас в городе общественных нет. А потом из всех кустов пахнет, – заявила горожанка.

Также к публикации были прикреплены фотографии обсуждаемого объекта, из которых следует, что туалет заполонен мусором и мешками с отходами.