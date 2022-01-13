Жительница Кузбасса ударила полицейского ножом в спину

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Жительница одного из городов Кемеровской области стала фигуранткой дела после нападения на стража порядка.

Инцидент произошел в одном из домов Киселевска. Местная жительница, 25-летняя женщина, распивала алкоголь у себя в квартире вместе с сожителем. В ходе застолья пара начала громко ругаться, из-за чего соседи вызвали полицию. Хозяин открыл дверь квартиры, однако пустить силовиков в жилище отказался. Правоохранители сообщили, что ему необходимо отправиться с ними в отделение для дальнейшего разбирательства. В это время из квартиры вышла женщина и ударила одного из полицейских в спину ножом. Лезвие орудия попало в бронежилет.


Злоумышленницу задержали и возбудили в отношении нее дело по ст. 317 УК РФ. Свою вину в посягательстве на жизнь правоохранителя женщина не признала. В рамках следствия киселевчанке будет проведена психиатрическая экспертиза, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Расследование дела продолжается.

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