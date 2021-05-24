Жительница Кузбасса только после суда смогла вернуть затраченные на несостоявшийся полет деньги

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Мариинка обратилась в суд после того, как туроператор отказался возвращать ей деньги за несостоявшийся из-за коронавируса отдых.

В Мариинске местная жительница еще в конце января прошлого года обратилась к туроператору ООО «Регион Туризм» для приобретения путевки в Турцию на 5 человек. Полет должен был состоятся в июне того же года. За услуги оператора женщина заплатила около 360 тысяч рублей.


Ближе к дате отлета, а именно 15 мая туроператор опубликовал информацию о том, что туры с датой вылета с 1 по 30 июня 2020 года будут отменены из-за невозможности вылета за границы России в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране.


В этой связи горожанка, купившая путевку, обратилась к организации, чтобы расторгнуть договор и вернуть затраченные средства. Однако женщине ответили гарантийным письмом. В котором сообщили, что туристы, у которых не получилось воспользоваться своей путевкой в указанный выше срок, могут перенести полет на другую дату.


Предложение не устроило жительницу Кузбасса, и она обратилась в суд с требованием о взыскании затраченных денежных средств, компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также неустойки и штрафа в размере 50% от удовлетворенных исковых требований.

"Представитель ответчика (ООО «Регион Туризм») в суд не явился, но представил письменные возражения, в которых просил отказать в удовлетворении требований в полном объеме, - уточнили официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

Таким образом, по итогам разбирательств суд только частично удовлетворил требования истца – с компании было взыскано около 350 тысяч рублей.


Отмечается, что организация попыталась обжаловать решение, однако еще до начала рассмотрения апелляционной жалобы от генерального директора туроператора поступило заявление об отказе от жалобы. Производство по ней было прекращено.

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