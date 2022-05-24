Жительница Кузбасса столкнулась со змеей на участке

Инцидент произошел в СНТ "Машиностроитель-5", расположенном в Юрге. Местная жительница заметила, что по ее участку ползает змея. Самостоятельно убрать рептилию женщина не смогла, поэтому обратилась за помощью к спасателям.

Специалисты прибыли на место и отловили змею, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Рептилию поместили в банку, а затем выпустили в лесопосадки, расположенные за территорией садового товарищества.