Жительница Кузбасса стала фигуранткой дела после использования маткапитала

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Прокуратура Кемеровской области выявила нарушения законодательства, связанного с использованием материнского капитала.

Установлено, что 36-летняя женщина из Мариинска обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами маткапитала, которые она планировала направить на улучшение жилищных условий. При этом горожанка была лишена родительских прав в отношении двоих детей, а значит, не имела законных оснований на трату выделенных государством денег. Однако этот факт злоумышленница в документах не указала. В итоге ей удалось направить 453 000 рублей на погашение долга и процентов по займу на приобретение жилья.


Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере", сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Сейчас расследование дела продолжается.

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