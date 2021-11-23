Жительница Кузбасса стала фигуранткой дела после использования маткапитала

Установлено, что 36-летняя женщина из Мариинска обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами маткапитала, которые она планировала направить на улучшение жилищных условий. При этом горожанка была лишена родительских прав в отношении двоих детей, а значит, не имела законных оснований на трату выделенных государством денег. Однако этот факт злоумышленница в документах не указала. В итоге ей удалось направить 453 000 рублей на погашение долга и процентов по займу на приобретение жилья.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере", сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Сейчас расследование дела продолжается.