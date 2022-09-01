Жительница Кузбасса сообщила о травмирующей детей игровой площадке

Мысковчанка, проживающая в поселке Ключевой, пожаловалась на состояние детской площадки, установленной возле Дворца культуры. Горожанка посчитала, что игровой объект был размещен с нарушениями, так как вместо мягкого покрытия рабочие положили асфальт. Из-за этого, по словам жительницы региона, юные посетители площадки получают травмы.

‒ Дети скатываются с горки, лазают по сооружениям, падают прямо на асфальт и травмируются, ‒ посетовала мысковчанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Горожанка призвала специалистов обустроить на игровом комплексе необходимое мягкое покрытие. Администраторы портала сообщили, что приняли информацию в работу. Ответ на обращение будет предоставлен в течение 14 рабочих дней.