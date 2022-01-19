Жительница Кузбасса сообщила о риске потери жилья из-за мусора

Накануне в Сети появилась жалоба от жительницы частного сектора в Белове. Женщина рассказала, что рядом с ее домом, на расстоянии трех-четырех метров от окон, располагаются мусорные баки. Беловчанка посетовала, что подхваченный ветром мусор попадает к ней во двор, а соседи ссыпают в контейнеры горячую золу.

‒ Соседи сыпят горячую золу в контейнеры отчего мусор начинает гореть. На расстоянии 30-50 см находится мой деревянный забор. Я рискую остаться без жилья. Вонь ужасная! ‒ выразила свое негодование женщина.

Беловчанка отметила, что для переноса баков необходимо собрать подписи жителей, подтверждающие, что те не против перемещения мусорных контейнеров. При этом некоторые соседи женщины выразили свое несогласие с изменениями.

Комментаторы поддержали автора поста и рассказали, что столкнулись с аналогичной проблемой. Кроме того, пользователи отметили, что по правилам мусорные контейнеры не должны располагаться настолько близко к жилищу.