Жительница Кузбасса сообщила о риске потери жилья из-за мусора

0
Фото:  

Пользовательница социальных сетей из одного из городов Кемеровской области выразила опасения, что горящий мусор может лишить ее дома.

Накануне в Сети появилась жалоба от жительницы частного сектора в Белове. Женщина рассказала, что рядом с ее домом, на расстоянии трех-четырех метров от окон, располагаются мусорные баки. Беловчанка посетовала, что подхваченный ветром мусор попадает к ней во двор, а соседи ссыпают в контейнеры горячую золу.

‒ Соседи сыпят горячую золу в контейнеры отчего мусор начинает гореть. На расстоянии 30-50 см находится мой деревянный забор. Я рискую остаться без жилья. Вонь ужасная! ‒ выразила свое негодование женщина.

Беловчанка отметила, что для переноса баков необходимо собрать подписи жителей, подтверждающие, что те не против перемещения мусорных контейнеров. При этом некоторые соседи женщины выразили свое несогласие с изменениями.


Комментаторы поддержали автора поста и рассказали, что столкнулись с аналогичной проблемой. Кроме того, пользователи отметили, что по правилам мусорные контейнеры не должны располагаться настолько близко к жилищу.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32736

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined