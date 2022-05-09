Жительница Кузбасса сообщила о наезде иномарки на ее ребенка

Накануне, 8 мая, жительница Таштагола рассказала в Сети о том, что на ее ребенка был совершен наезд, мальчик получил сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и ссадины. По словам горожанки, ДТП произошло на пешеходном переходе в районе здания №5А по улице Поспелова. Свои слова женщина подкрепила снимками, на которых запечатлен ребенок, на голове которого видны повреждения.

– Был сбит мой сын, переходя дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, на него был совершен наезд, машиной митсубиси аутлендер, за рулем была женщина (стиль автора сохранен – прим. ред.), – заявила пользовательница Сети.

При этом горожанка отметила, что таштагольские врачи якобы не смогли "прочитать снимки", из-за чего ей придется ехать в Новокузнецк, чтобы там получить полные результаты обследований.

Таштаголка призвала других родителей рассказать детям, что даже зеленый сигнал светофора не гарантирует им безопасность на дороге. Кроме того, женщина напомнила водителям, что им следует быть внимательнее на дороге.