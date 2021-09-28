Жительница Кузбасса сняла протекающую крышу в детском саду с просроченным ремонтом

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Женщина из Кемеровской области сообщила о детском учреждении, ремонт в котором не был завершен в обозначенные сроки.

В одной из социальных сетей появилась информация о ненадлежащем проведении ремонтных работ в детском саду.


Жительница города Топки, ребенок которой является воспитанником дошкольного детского учреждения №11 "Дельфин", заявила, что в здании с весны ведется ремонт, а состояние помещения далеко от нормы.


По словам родительницы, о закрытии детского сада из-за ветхого состояния крыши и фундамента было объявлено в конце апреля. Родительским комитетам сообщили, что дети смогут вернуться в свои группы уже в сентябре, а затем перенесли окончание ремонта на 1 ноября. Детей на это время распределили по другим дошкольным детским учреждениям.


Накануне родители посетили детский сад, чтобы поздравить педагогов с профессиональным праздником, и увидели, что с потолка течет вода, а воспитатели пытаются своими силами урегулировать возникшую ситуацию.

‒ В здании запах мокрой штукатурки, окна открыты...Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что 1 ноября сад не откроют, ‒ сообщает взволнованная жительница Топок в своем аккаунте Instagram.

Представители администрации заявили, что для обследования детского сада № 11 будет осуществлен выезд специалистов. Ответ по данному обращению обещали дать не позднее 29 сентября.

Видео, фото: Instagram / kati_viv

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