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Жительница Кузбасса рассказала губернатору о принуждении к вакцинации в тайгинском колледже

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В ходе прямой линии с главой шахтерского края Сергеем Цивилевым, которая состоялась накануне вечером в четверг, 26 августа, местная жительница поинтересовалась у главы региона о принуждении учеников к вакцинации от COVID-19.

По словам собеседницы из Тайги, в техникуме ее сыну поставили ультиматум, согласно которому не прошедшие вакцинацию студенты не будут допущены к учебным занятиям. При этом она уточнила, что ребенок не готов вводить себе препарат от китайского вируса.


В ответ Цивилев напомнил гражданам, что в России вакцинация от COVID-19 является добровольной. При этом, согласно действующим нормам, есть категории людей, которым необходимо прививку. Это, в том числе, медицинские работники и работники образования, потому что они могут стать переносчиком инфекции и подвергать заражению остальных. При этом учеников в данном перечне нет.

Запретить ребенку обучаться в школе, технике, университет — все равно, что отказать ему в оказании медицинской помощи. Это недопустимо ни при каких обстоятельствах, — сказал губернатор.

Он поручил министру образования Кузбасса Софье Балакиревой разобраться в сложившейся ситуации.

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