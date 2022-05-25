Жительница Кузбасса прятала наркотики в продукте для выпечки

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Правоохранители в Кемеровской области обнаружили запрещенное вещество, которое было спрятано в муке.

Ранее судимая беловчанка организовала на территории города сбыт героина. Женщина покупала оптовые партии наркотика и перепродавала его клиентам. Правоохранители узнали о незаконной деятельности и взяли квартиру подозреваемой штурмом. Злоумышленницу удалось задержать с поличным, когда она передала покупательнице сверток с наркотиком.

"В ходе обыска в жилище был обнаружен тайник ‒ в контейнере с мукой подозреваемая хранила партию расфасованного для продажи героина", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Масса запрещенного вещества составила более десяти граммов. В отношении беловчанки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1.


Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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