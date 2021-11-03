Жительница Кузбасса продавала одежду через мнимый интернет-магазин

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Женщина из Кемеровской области заработала несколько десятков тысяч рублей, продавая детскую одежду через мнимый онлайн-магазин.

Свою деятельность 22-летняя жительница Тайги осуществляла с помощью Интернета. В одной из социальных сетей она создала онлайн-магазин детских вещей, в котором предлагался большой ассортимент товаров по низкой цене. Четыре горожанки внесли предоплату за выбранную ими одежду, однако так ее и не получили. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.


Правоохранители установили владелицу интернет-магазина и завели на нее четыре уголовных дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Женщина дала признательные показания, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Максимальное наказание, которое может получить злоумышленница, составляет пять лет лишения свободы.

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