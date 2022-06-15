Жительница Кузбасса пришла на помощь травмированной цапле

Беловчанка заметила цаплю на пасеке своего дедушки, расположенной у поселка Сосновка в Гурьевском районе. Пронаблюдав за птицей, девушка поняла, что животное ведет себя странно и не улетает. Тогда горожанка приблизилась к цапле и обнаружила, что у той не было части левой лапы. Беловчанка незамедлительно отвезла птицу в экоцентр кузбасского заповедника, откуда ее доставили в ветеринарную клинику.

Специалисты ампутировали цапле поврежденную часть левой ноги до сгиба. Операцию провели для того, чтобы избежать заражения. Сейчас животное находится под круглосуточным наблюдением в карантинном помещении, сообщают в пресс-службе заповедника "Кузнецкий Алатау".

Планируется, что после заживления раны птице поставят протез. Вернуться в естественную среду цапля не сможет, но протезирование исправит перекос туловища и снизит нагрузку на вторую лапу.