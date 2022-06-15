Жительница Кузбасса пришла на помощь травмированной цапле

0
Фото:  

Дикой птице в Кемеровской области потребовалось медицинское вмешательство.

Беловчанка заметила цаплю на пасеке своего дедушки, расположенной у поселка Сосновка в Гурьевском районе. Пронаблюдав за птицей, девушка поняла, что животное ведет себя странно и не улетает. Тогда горожанка приблизилась к цапле и обнаружила, что у той не было части левой лапы. Беловчанка незамедлительно отвезла птицу в экоцентр кузбасского заповедника, откуда ее доставили в ветеринарную клинику.


Специалисты ампутировали цапле поврежденную часть левой ноги до сгиба. Операцию провели для того, чтобы избежать заражения. Сейчас животное находится под круглосуточным наблюдением в карантинном помещении, сообщают в пресс-службе заповедника "Кузнецкий Алатау".


Планируется, что после заживления раны птице поставят протез. Вернуться в естественную среду цапля не сможет, но протезирование исправит перекос туловища и снизит нагрузку на вторую лапу.

Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37200

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined