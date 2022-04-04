Жительница Кузбасса приобрела заплесневелый детский бисквит

По словам рассказчицы, непригодный к употреблению продукт она приобрела вчера в одном из местных магазинов. Судя по фотографиям, девушка хотело перекусить сладким бисквитом, предназначенным для детского питания, который покрыла белая плесень.

– Берегите себя и смотрите что покупайте! – предостерегла жительница Ленинска-Кузнецкого других граждан.

При этом в комментариях к посту интернет-пользователи предложили жительнице города в первую очередь обратить внимание на срок годности продукта и в случае, если он не просрочен, то писать претензию поставщику.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовцы обнаружили живую мышь рядом с магазинной рыбой.