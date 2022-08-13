Жительница Кузбасса приобрела в магазине рулет с опасной плесенью

Ленинск-кузнечанка поделилась в соцсети фото испорченного рулета. Она отметила, что приобрела его одном из городских магазинов. Дома при вскрытии упаковки ленинск-кузнечанка обнаружила, что выпечка покрыта плесенью.

В фикспрайсе купила рулет, он с плесенью, на губернском рынке (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сообщила она

Пользователи Сети поддержали горожанку. Они подчеркнули, что в подобную ситуацию может попасть каждый, а также посоветовали смотреть срок годности продуктов.