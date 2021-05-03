Жительница Кузбасса приобрела детский сок с плесенью

Об инциденте уроженка кузбасского города Ленинск-Кузнецк сообщила в социальных сетях. С ее слов, некачественную продукцию она приобрела в одном из местных магазинов.

В публикации горожанка заверила, что сок был куплен для ребенка. Однако после вскрытия упаковки женщина обнаружила, что в жидкости плавает неизвестная субстанция.

Вскрывайте упаковки, пожалуйста. Не поите детей из трубочек, – советует пользовательница.

Судя по кадрам, предоставленных автором поста, внутри упаковки оказалась черная плесень и белая вязкая жидкость, непригодная к употреблению.