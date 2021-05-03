Жительница Кузбасса приобрела детский сок с плесенью

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Фото:  

В упаковке сока, который жительница Ленинска-Кузнецкого приобрела для своего ребенка в продуктовом магазине, оказалась опасная для здоровья плесень.

Об инциденте уроженка кузбасского города Ленинск-Кузнецк сообщила в социальных сетях. С ее слов, некачественную продукцию она приобрела в одном из местных магазинов.


В публикации горожанка заверила, что сок был куплен для ребенка. Однако после вскрытия упаковки женщина обнаружила, что в жидкости плавает неизвестная субстанция.

Вскрывайте упаковки, пожалуйста. Не поите детей из трубочек, – советует пользовательница.

Судя по кадрам, предоставленных автором поста, внутри упаковки оказалась черная плесень и белая вязкая жидкость, непригодная к употреблению.

Да!
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