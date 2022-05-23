Жительница Кузбасса предстанет перед судом за мошенничество с котятами

Жительница Ленинска-Кузнецкого выкладывала на специализированном сайте объявления о продаже породистых котят. При этом потенциальным покупателям она предъявляла документы, которые якобы подтверждали родословную животных. Однако в итоге покупатели либо не получали питомца вовсе, либо становились хозяевами беспородных котят, которые лишь внешне походили на породистых.

Так, под видом кота ориентальной породы злоумышленница продала обычного котенка за 35 000 рублей. Всего по такой схеме женщина обманула семь жителей Ленинска-Кузнецкого, Владивостока, Сыктывкара, Мытищ и Новороссийска. Общая сумма ущерба составила около 100 000 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Уголовное дело рассмотрит суд. Жительнице Кузбасса грозит до пяти лет лишения свободы.