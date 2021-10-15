Жительница Кузбасса предстанет перед судом за кражу денег у подростка

Инцидент произошел в июне 2021 года в Белове. Злоумышленница подошла на улице к девочке-подростку и попросила мобильный телефон, якобы для совершения звонка.

‒ В телефоне она заметила банковское приложение, после чего похитила со счета 2 800 рублей, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Злоумышленницу выявили и задержали. Ею оказалась 31-летняя жительница города Белово.

В отношении беловчанки было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Обвиняемая признала вину и сотрудничала со следствием, а украденную у подростка сумму возместила.

В настоящее время дело направлено на рассмотрение в суд.