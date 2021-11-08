Жительница Кузбасса предстанет перед судом за истязание внука

По версии следствия, в августе 2021 года 52-летняя жительница Промышленновского района наказывала своего внука за любые провинности тем, что привязывала его к мебели. Мальчик вместе с еще двумя детьми воспитывался бабушкой и дедушкой, так как мать несовершеннолетних была лишена родительских прав. Правоохранители изъяли юных кузбассовцев из семьи и поместили в социальное учреждение.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Вину жительница Кузбасса признала, со следствием сотрудничала. Специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что потерпевший мальчик не склонен к фантазированию, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что официально опекуном детей был дедушка, однако он не знал о методах воспитания. Мужчина уже написал заявление на отказ от опеки.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.