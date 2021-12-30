Жительница Кузбасса предстала перед судом из-за непроведенного ПЦР-теста

Десятилетний ребенок жительницы Мариинска вернулся из Турции, где он отдыхал вместе с бабушкой. По прилете мальчик не прошел ПЦР-тест, позволяющий выявить коронавирусную инфекцию. Соответственно, мариинка не разместила информацию о результате исследования сына на портале госуслуг в течение четырех календарных дней, тем самым нарушив постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-2019". В отношении женщины было заведено административное дело по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ.

"В судебном заседании женщина не отрицала свою вину в совершенном правонарушении, пояснив, что не знала о необходимости прохождения ребенком лабораторного исследования на COVID-19 в связи с дезинформированием ее работниками туристического агентства, утверждавшими о том, что после прибытия из-за границы детям возрастом до 12 лет ПЦР-тест проходить не требуется", ‒ сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Штраф по данному нарушению составляет от 15 000 до 40 000 рублей, однако суд принял во внимание ряд смягчающих наказание обстоятельств и назначил мариинке минимально возможный штраф размером 7 500 рублей.