Жительница Кузбасса пожаловалась на труп в больничной палате

Междуреченка рассказала в социальных сетях, что при посещении пациентки местного медучреждения обнаружила, что в палате находится труп. При этом горожанка заявила, что от умершего якобы исходил сильный запах, из-за чего она предположила, что тело пробыло в помещении достаточно долго.

‒ ...терапия, труп лежал в палате около 2 часов, ‒ сообщила женщина.

Комментаторы осудили междуреченку за то, что она сняла происходящее на камеру, и отметили, что умершего человека нельзя отвозить в морг сразу же. При этом ситуацию заметили и представители Междуреченской городской больницы. Они сообщили, что по данному факту организована служебная проверка.

‒ По результатам проверки будет предоставлена оценка сложившейся ситуации, а также действий медицинского персонала, ‒ сообщили сотрудники медучреждения.

Отметим, что в феврале этого года междуреченцы уже сообщали о подобной ситуации.