Жительница Кузбасса пожаловалась на состояние подушек в роддоме

Жительница Междуреченска в Сети опубликовала фотографию подушки, на которой видны огромные разводы. По словам автора, это в родильном доме.

– Подушки в род. доме...– прокомментировала горожанка.

Среди комментаторов одни аргументировали такое внешнее состояние из-за обработки в автоклаве. Другие резко негативно высказались в адрес учреждения.

– А еще там сломанные кровати, на некоторых доски под матрас, видать для жесткости, которые ужасно скрипят, сломанные тумбочки и холодно! – написали подписчики.