Жительница Кузбасса пожаловалась на состояние подушек в роддоме

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Фото:  

Пользовательница соцсетей из Междуреченска поделилась кадром состояния подушек в местном роддоме.

Жительница Междуреченска в Сети опубликовала фотографию подушки, на которой видны огромные разводы. По словам автора, это в родильном доме.

– Подушки в род. доме...– прокомментировала горожанка.

Среди комментаторов одни аргументировали такое внешнее состояние из-за обработки в автоклаве. Другие резко негативно высказались в адрес учреждения.

– А еще там сломанные кровати, на некоторых доски под матрас, видать для жесткости, которые ужасно скрипят, сломанные тумбочки и холодно! – написали подписчики.

Фото: ВКонтакте / Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]


Напомним, ранее жительница Прокопьевска пожаловалась на условия в детской больнице из-за которых написала отказ на госпитализацию.

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