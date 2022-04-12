Жительница Кузбасса пожаловалась на состояние подушек в роддоме

Жительница Междуреченска в Сети опубликовала фотографию подушки, на которой видны огромные разводы. По словам автора, это в родильном доме.
– Подушки в род. доме...– прокомментировала горожанка.
Среди комментаторов одни аргументировали такое внешнее состояние из-за обработки в автоклаве. Другие резко негативно высказались в адрес учреждения.
– А еще там сломанные кровати, на некоторых доски под матрас, видать для жесткости, которые ужасно скрипят, сломанные тумбочки и холодно! – написали подписчики.
Фото: ВКонтакте / Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]
Напомним, ранее жительница Прокопьевска пожаловалась на условия в детской больнице из-за которых написала отказ на госпитализацию.
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