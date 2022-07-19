Жительница Кузбасса пожаловалась на "разрушающих" кладбище детей

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Женщина из Кемеровской области обвинила юных вандалов в разрушении мест захоронений.

Жительница киселевского поселка Афонино заявила, что дети 6-8 лет причастны к случаям вандализма на местном кладбище. Горожанка рассказала, что несовершеннолетние якобы приходят к местам захоронений с мешками для конфет, сидят на памятниках и разрушают их.

‒ Сегодня сломали считай перед нами один. И то я думаю один, потому что мы увидели и услышали. С кладбища не уходят, шатаются по нему и все разрушают, ‒ сообщила киселевчанка.

Комментаторы возмутились поведением юных кузбассовцев и высказались о том, что их родителей следует привлечь к ответственности. Некоторые пользователи Сети при этом усомнились в том, что дети способны повалить надгробие на землю.


Отметим, что на кладбище в Афонино уже отмечались случаи вандализма. Подозреваемого задержали.


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