Жительница Кузбасса пожаловалась на опасную дорогу без пешеходной разметки у школы

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В одном из городов Кузбасса местные жители возмутились отсутствием пешеходного перехода у стен местной школы, из-за чего дети вынуждены перебегать дорогу в не предназначенном для этого месте.

Сообщение об отсутствии "зебры" у одной из прокопьевских школ появилось на сервисе "Кузбасс Онлайн". Со слов автора жалобы, пешеходной разметки и соответствующего знака нет у общеобразовательного учреждения №11, что может обернуться смертельной опасностью для детей, поскольку ребята из первой смены передвигаются по улице ранним утром, когда еще темно.

– Написала в администрацию города посредством сайта госуслуги, и получила ответ что переход есть на улице Обручева. И я очень рада что он там есть, но это другая дорога, – следует из ее письма.

Возмущенная женщина добавила,что речь идет не об улице Обручева, а о дороге-дубле, расположенной у школы. По ее словам, около ближайших школ (№14 и №15) есть светофоры и "лежачие полицейские".

Фото: Кузбасс.онлайн

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