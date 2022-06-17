Жительница Кузбасса пожаловалась на опасную дорогу без пешеходной разметки у школы

Сообщение об отсутствии "зебры" у одной из прокопьевских школ появилось на сервисе "Кузбасс Онлайн". Со слов автора жалобы, пешеходной разметки и соответствующего знака нет у общеобразовательного учреждения №11, что может обернуться смертельной опасностью для детей, поскольку ребята из первой смены передвигаются по улице ранним утром, когда еще темно.

– Написала в администрацию города посредством сайта госуслуги, и получила ответ что переход есть на улице Обручева. И я очень рада что он там есть, но это другая дорога, – следует из ее письма.

Возмущенная женщина добавила,что речь идет не об улице Обручева, а о дороге-дубле, расположенной у школы. По ее словам, около ближайших школ (№14 и №15) есть светофоры и "лежачие полицейские".