Жительница Кузбасса пожаловалась на недоступность прохода к больнице

В Интернете подписчица из Прокопьевска поделилась кадрами "ледяной" дороги около нескольких важных объектов города.

По мнению жительницы, своевременно не подсыпанная дорога доставляет массу неудобств горожанам. Поскольку рядом находится городская и инфекционная больница, а также Роспотребнадзор, то мешает это не только пациентам, но и сотрудникам учреждений, подчеркивает прокопчанка.

–Примите, пожалуйста, уже меры на данном участке. Пожилые люди просто не могут ходить там. Почему такое халатное отношение?! – прокомментировала автор поста.

На жалобу ответили представители администрации Прокопьевска, сказав о том, что обращение было принято и передано в соответствующие службы. Меры пообещали принять до 11 февраля.