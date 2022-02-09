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Жительница Кузбасса пожаловалась на недоступность прохода к больнице

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Прокопчанка выложила видео в соцсети, в котором показала дорогу покрытую льдом. Это мешает жителям добираться до больницы.

В Интернете подписчица из Прокопьевска поделилась кадрами "ледяной" дороги около нескольких важных объектов города.


По мнению жительницы, своевременно не подсыпанная дорога доставляет массу неудобств горожанам. Поскольку рядом находится городская и инфекционная больница, а также Роспотребнадзор, то мешает это не только пациентам, но и сотрудникам учреждений, подчеркивает прокопчанка.

–Примите, пожалуйста, уже меры на данном участке. Пожилые люди просто не могут ходить там. Почему такое халатное отношение?! – прокомментировала автор поста.

На жалобу ответили представители администрации Прокопьевска, сказав о том, что обращение было принято и передано в соответствующие службы. Меры пообещали принять до 11 февраля.

Видео: ВКонтакте / Прокопьевск.ру


Да!
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