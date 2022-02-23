В социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появилось сообщение от женщины из города Топки, которая выразила негодование в связи с тем, что врачи не провели обследование ее ребенку. Пользовательница предположила, что данное поведение медиков было вызвано режимом, установленным в связи с распространением коронавирусной инфекции.

– До каких пор будут игнорироваться все болезни, кроме ковида , в Топкинской ЦРБ? Нельзя пройти рентген по направлению от врача! Люди не могут пройти флюорографию! <...> Главное, врач принимает, в этой же больнице, дает направление на рентген, человек туда идет (мой сын), а ему говорят -"карантин, красная зона" (стиль автора сохранен – прим. ред.), – пожаловалась женщина.

На сообщение ответили представители министерства здравоохранения региона. Они рассказали, что с 25 января 2021 года в Кемеровской области временно ограничено плановое оказание медпомощи, а также профилактических осмотров и диспансеризации.

– Сделано это для того, чтобы увеличить количество медиков на приеме в "красных зонах" и обслуживающих вызовы на дом. А также оградить пациентов, обращающихся за плановой помощью, от контактов с потенциальными коронавирусными больными, – отметили сотрудники Минздрава Кузбасса.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что выписка льготных лекарств и жизненно необходимая, а также экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме по месту прикрепление полиса ОМС.

– Есть боли, нужен рентген, чтобы врач смог выписать лекарство. Рентген не делают! Рентгенолог не оказывает помощи больным с ковид и не находится на приеме в красной зоне (стиль автора сохранен – прим. ред.), – заявила в ответ женщина.

Представители регионального Минздрава попросили жительницу Топок уточнить информацию, чтобы разъяснить ситуацию.