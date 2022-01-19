Жительница Кузбасса пожаловалась на детского врача за попытку отговорить от вакцинации ребенка

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Жительница Кемеровской области в Сети сообщила о конфликте с медицинской сотрудницей, которая предприняла попытку отговорить ее от вакцинации ребенка.

Соответствующая информация появилась в социальной сети губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По словам женщины, детский врач пыталась отговорить ее от платной вакцинации ребенка против ротовирусной инфекции.

– Меня взялась отговаривать педиатр, типа, что у вас деньги лишние? А между прочим ротавирус только у трети детей проходит в легкой форме, – сообщила родительница.

В ответ на обращение представитель кузбасского Минздрава попросил автору озвучить данные об организации, где произошел инцидент, а также назвать дату обращения и ФИО. Специалисты указали, что подобного рода сведения необходимы для разбора произошедшей ситуации.

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