Жительница Кузбасса пойдет под суд за смертельное избиение сожителя

0
Фото:  

Женщина из Кемеровской области предстанет перед судом за избиение сожителя, который мешал ей спать.

Инцидент произошел в Юрге в мае текущего года. Мужчина и 53-летняя женщина распивали алкогольные напитки, после чего отправились спать. Сожитель начал сталкивать юргинку с дивана и оскорблять нецензурной бранью. Женщина разозлилась и избила возлюбленного руками и ногами, после чего тот успокоился и уснул. Утром выяснилось, что мужчина умер.


После экспертизы, определившей криминальный характер смерти потерпевшего, женщина была задержана. Юргинка полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Сейчас юргинка заключена под стражу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30620

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined