Жительница Кузбасса пойдет под суд за смертельное избиение сожителя

Инцидент произошел в Юрге в мае текущего года. Мужчина и 53-летняя женщина распивали алкогольные напитки, после чего отправились спать. Сожитель начал сталкивать юргинку с дивана и оскорблять нецензурной бранью. Женщина разозлилась и избила возлюбленного руками и ногами, после чего тот успокоился и уснул. Утром выяснилось, что мужчина умер.

После экспертизы, определившей криминальный характер смерти потерпевшего, женщина была задержана. Юргинка полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Сейчас юргинка заключена под стражу.