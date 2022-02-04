Жительница Анжеро-Судженска, будучи работницей офиса обслуживания и продаж сотовой связи, злоупотребляла своим положением.

Девушка имела доступ к базе оператора мобильной связи. По просьбе своих знакомых, 28-летняя анжеросудженка предоставляла им персональные данные и детализацию звонков абонентов, что по закону является неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации.

В феврале прошлого года эти сведения попали в полицию и в отношении девушки начались проверки. Информация подтвердилась, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.