Жительница Кузбасса пойдет под суд за хищение денег у подростка

Юргинка обнаружила на улице банковскую карту и решила воспользоваться ею для бесконтактной оплаты своих покупок. После того, как она потратила деньги с чужого счета, женщина выбросила карту. Владелица карты, несовершеннолетняя девочка, заметила пропажу около 2 900 рублей и обратилась в полицию.

Правоохранители выявили 32-летнюю злоумышленницу и возбудили в отношении нее уголовное дело. Причиненный подростку ущерб юргинка возместила, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Уголовное дело рассмотрит суд.