Жительница Кузбасса потеряла деньги в попытке продать попугая

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Правоохранители в Кемеровской области возбудили уголовное дело после того, как женщина лишилась нескольких тысяч рублей из-за мнимой покупательницы.

Жительница Анжеро-Судженска, 26-летняя женщина, решила продать попугая. Соответствующее объявление она разместила на популярной Интернет-платформе. Через какое-то время ей позвонила неизвестная, которая заявила, что хочет купить птицу. Мнимая покупательница предложила перевести деньги на банковскую карту продавца, так как находится в другом городе, и убедила женщину отправиться к банкомату. Анжеросудженка выполнила ряд операций, в результате которых сама отправила на чужой счет 10 000 рублей. После этого телефон злоумышленницы оказался недоступен, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемой. По статье о мошенничестве ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

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