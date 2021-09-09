Инцидент произошел в Центральном районе Кемерова. 68-летняя горожанка обратилась к правоохранителям, сообщив, что ее обманули на очень крупную сумму денег. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и не стал сразу пугать пенсионерку кредитами, а придумал более сложный вариант украсть средства.

– Он сообщил, будто пенсионерка является потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношении его недобросовестного коллеги, передавшего личные данные клиентов предполагаемым преступникам, – рассказали в региональном ГУ МВД.

После своеобразного вступления злоумышленник начал говорить о том, что на женщину оформили займ после утечки данных. Собеседник заверил, что для возврата средств ей нужно лично взять несколько кредитов, а деньги перевести на запасные счета. Опасаясь за свои сбережения, кемеровчанка выполнила все указания.

Однако после повторной попытки связаться с "работником банка" она поняла, что попалась на уловку. В результате она потеряла 4,4 млн рублей, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. За подобное преступление предполагается лишение свободы до десяти лет.