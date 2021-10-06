Жительница Кузбасса после отказа увидела себя голой в соцсетях

Оказалось, что до злодеяния кузбассовец предложил даме сердца возобновить романтические отношения, а в случае отказа пригрозил, что распространит ее пикантных фото в Сети. Однако девушка не поддалась на провокацию и отвергла его предложение, чем спровоцировала на месть.

– Женщина отказала бывшему сожителю, тогда мужчина выполнил угрозу. Узнав об этом, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, – прокомментировали развязку истории в СУ СКР.

В результате суд наказал 32-летнего жителя Кузбасса за размещение фотографии бывшей подруги в социальных сетях. Мститель попал под статью ч. 1 ст. 137 УК РФ и получил наказание в виде четырех месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком пять месяцев.