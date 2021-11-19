Жительница Кузбасса порезала стаканом лицо отдыхающей в ресторане женщины

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Женщина из кузбасского города напала на посетительницу ресторана: пострадавшая получила травмы от разбившегося об ее лицо стакана.

Инцидент произошел в Белове. Между двумя местными жительницами, отдыхавшими в ресторане в компании женщин, произошла словесная перепалка. Одна из конфликтующих схватила стакан и ударила им оппонентку. Сосуд разбился, и его осколки повредили потерпевшей лицо, из-за чего ей пришлось обратиться в больницу. Медики диагностировали 26-летней женщине множественные резаные раны.


Правоохранители задержали подозреваемую. Она объяснила, что на момент совершения преступления была пьяна. В отношении 33-летней беловчанки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Максимальное наказание по обозначенной статье составляет десять лет лишения свободы.

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