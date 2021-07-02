Суд в южной столице Кузбасса вынес обвинительный приговор в отношении 34-летней горожанки, которая торговала экстази, амфетамином, метамфетамином и кокаином из Ленинградской области на территории Новокузнецка.

Стражи порядка установили, что наркотики приговоренная продавала знакомым лично в руки, а в ходе общения с клиентами называла товар "орехами", "бубликами" и "феном" соответственно определенному виду.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота силовики отняли у виновной около 150 граммов наркотиков, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд приговорил женщину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.