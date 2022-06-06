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Жительница Кузбасса попала в больницу после попытки остановить злоумышленника

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Жители Междуреченска сообщили о нападении на работницу магазина. Журналист AVOKADO выяснил детали произошедшего.

Междуреченцы рассказали в социальных сетях, что в одном из торговых центров произошло столкновение работницы продуктового магазина и неизвестного мужчины. Горожане отметили, что девушка пострадала. Свои слова они также подкрепили снимком с места событий, на котором видна лежащая на полу междуреченка.

‒ Парень был не в адеквате и начал громить прилавки с овощами. <...> Парень напал на администратора, нанес ей 2 удара по голове и скрылся на такси. <...> До приезда скорой девушка лежала истекала кровью (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ сообщили очевидцы.

Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области за комментарием. Выяснилось, что злоумышленник зашел в местный супермаркет, взял со стеллажа бутылку спиртного и пошел к выходу, пройдя мимо кассовой зоны. Работницы магазина заметили это и попытались остановить горожанина, но он ударил одну из девушек по лицу кулаком. Пострадавшая упала на пол и ударилась головой, а нападавший скрылся.

‒ Потерпевшей понадобилась медицинская помощь: бригадой скорой она была доставлена в больницу с травмой головы, ‒ рассказали журналисту AVOKADO в кузбасской полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 30-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проведения судмедэкспертизы и определения степени тяжести вреда здоровью женщины будет принято решение о квалификации данного деяния и возбуждении уголовного дела.


Правоохранители также призвали кузбассовцев к соблюдению мер личной безопасности. В том случае, если вы стали свидетелем или жертвой преступления, следует запомнить приметы злоумышленника и как можно скорее обратиться в полицию, а не пытаться задержать преступника своими силами.

Да!
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