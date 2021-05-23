Жительница Кузбасса попала под уголовную статью за «помощь» иностранцам

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Горожанка в Белове противозаконно зарегистрировала в своей квартире нескольких жителей зарубежья. Об этом женщину попросил работодатель иностранцев. Теперь ей грозит тюремный срок.

В Белове полицейские в ходе рейда обнаружили факт нарушения миграционного законодательства. Оказалось, что зарегистрированные в одном из домов по улице Московской иностранцы, были «прописаны» в квартире незаконно.

- 39-летняя хозяйка жилища прописала у себя иностранцев и при постановке их на миграционный учет предоставила ложные сведения, поскольку по адресу регистрации никто из них никогда не проживал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Как позже пояснила горожанка, иностранцев она зарегистрировала, чтобы «помочь» работодателям жителей ближнего зарубежья.


В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Теперь отзывчивой горожанке грозит до 3 лет заключения в местах лишения свободы.

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