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Жительница Кузбасса попала под суд за убийство домашнего тирана

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Суд вынесет приговор жительнице Прокопьевского района, которая при помощи ножа расправилась с любовником, приказавшим готовить еду.

В Кемеровской области пройдет судебное слушание по уголовному делу 45-летней женщины, обвиняемой по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По данным СК, инцидент произошел в апреле во время пьянки сожителей.


62-летний мужчина приказал даме приготовить ему еду, на что получил отказ и ударил возлюбленную по лицу.

— Обвиняемая разозлилась и в ответ ударила его ножом в живот. Раненый потерпевший добежал до соседей и попросил их отвезти его в больницу, — рассказали в областном СУ СКР.

Пострадавший провел в медучреждении несколько дней, после чего умер от полученной раны. Женщина призналась в содеянном, теперь дальнейшую ее судьбу решит суд.

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