Жительница Кузбасса попала под суд за телефон из такси

В ходе расследования беловские стражи закона узнали, что гаджет исчез у потерпевшего, когда тот возвращался домой на такси и забыл имущество на сидении автомобиля.

‒ Наутро беловчанин обратился к водителю с просьбой вернуть его имущество, однако тот ответил, что отдал телефон другой пассажирке, воспользовавшейся его услугами после заявителя, ‒ уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

После задержания 45-летняя злоумышленница призналась, что решила извлечь выгоду из ситуации и присвоила телефон. Отмечается, что водитель такси обнаружил гаджет после того, как довез клиентку до пункта назначения. Автомобилист подумал, что именно последняя пассажирка и есть его владельца поэтому позвонил ей, а она солгала и забрала чужое средство для общения.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". За чужое имущество гражданка может отправиться в тюрьму на пять лет. Материалы дела переданы в суд.