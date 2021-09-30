Жительница Кузбасса попала на операционный стол с очень редкой опухолью

В областной перинатальный центр попала женщина, у которой образовалась миома матки. Парадокс заключался в том, что пациентка с рождения не имела этого органа.

— Шанс, что она (опухоль) образуется, был 1 из 1000! Ведь у женщины отсутствует матка, у нее врожденный порок развития половых органов — синдром Майера-Рокитанского-Кюстера. А значит, сами диагнозы — такая генетическая патология и миома — противоречат друг другу, — сообщили в Кузбасской областной больнице.

Оказалось, что доброкачественное новообразование появилось на зачаточных валиках матки. В результате врачи в ходе лапароскопической операции вырезали 14-сантиметровую опухоль массой полкилограмма и неразвившиеся отростки органа. Отмечается, что хирурги облбольницы впервые столкнулись с подобным случаем.